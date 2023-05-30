Joao Felix'in geleceği belli oldu!

Devre arasında Atletico Madrid'den, Chelsea'ya kiralanan Joao Felix'in sezon sonunda İspanyol ekibine geri döneceği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joao Felix'in geleceği belli oldu!
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30 Mayıs 2023 15:44
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 15:45
Mauricio Pochettino'yu takımın başına getiren Chelsea'de takımdan ayrılacak ilk isim açıklandı. Kış transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Joao Felix'e, Arjantinli teknik direktör Pochettino'dan onay gelmedi.

Takımdaki oyuncu fazlalığından da kurtulmak isteyen Londra ekibi'nin bu kararı takımdaki oyuncu yükünü azaltmak istemesinden de kaynaklandığı iddia edildi.

"HENÜZ BİR ŞEY PLANLAMADIK"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda; Mauricio Pochettino'nun oyuncuyu direkt olarak kadrodan sildiğini söyledi.

Cerezo: Chelsea bize oyuncuyu gelecek sezon takımda tutmayacağız diye bilgi yolladı, kendisi buraya dönecek. Geleceğe dair bir şey planlamadık ne olacağını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

CHELSEA'DA 20 MAÇ

Devre arasında kiralık olarak İngiltere yolunu tutan Joao Felix, Londra ekibinde 20 maça çıkan Portekizli oyuncu 4 gollük katkı sağladı.

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