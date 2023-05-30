Joao Felix'in geleceği belli oldu!

Mauricio Pochettino'yu takımın başına getiren Chelsea'de takımdan ayrılacak ilk isim açıklandı. Kış transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Joao Felix'e, Arjantinli teknik direktör Pochettino'dan onay gelmedi.



Takımdaki oyuncu fazlalığından da kurtulmak isteyen Londra ekibi'nin bu kararı takımdaki oyuncu yükünü azaltmak istemesinden de kaynaklandığı iddia edildi.



"HENÜZ BİR ŞEY PLANLAMADIK"



Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda; Mauricio Pochettino'nun oyuncuyu direkt olarak kadrodan sildiğini söyledi.



Cerezo: Chelsea bize oyuncuyu gelecek sezon takımda tutmayacağız diye bilgi yolladı, kendisi buraya dönecek. Geleceğe dair bir şey planlamadık ne olacağını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.



CHELSEA'DA 20 MAÇ



Devre arasında kiralık olarak İngiltere yolunu tutan Joao Felix, Londra ekibinde 20 maça çıkan Portekizli oyuncu 4 gollük katkı sağladı.



