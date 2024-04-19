Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ın, dizindeki sakatlık sebebiyle bu gece Chicago Bulls'a karşı oynanacak play-in maçında forma giyemeyeceği ve birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği bildirildi.



Miami, Butler'ın sağ iç yan bağ burkulması nedeniyle Bulls'a karşı bu geceki kritik play-in turnuvası karşılaşmasında yer alamayacağını doğruladı.



Miami Herald'dan Barry Jackson, Butler'ın birkaç hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini ekledi.



Butler, Çarşamba günü Philadelphia 76ers'a karşı alınan 105-104'lük mağlubiyette sakatlığına rağmen 40 dakika oynamış, ancak bu sebeple maçın büyük bölümünde beklenenin altında performans sergilemişti.





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