Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ın, dizindeki sakatlık sebebiyle bu gece Chicago Bulls'a karşı oynanacak play-in maçında forma giyemeyeceği ve birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği bildirildi.
Miami, Butler'ın sağ iç yan bağ burkulması nedeniyle Bulls'a karşı bu geceki kritik play-in turnuvası karşılaşmasında yer alamayacağını doğruladı.
Miami Herald'dan Barry Jackson, Butler'ın birkaç hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini ekledi.
Butler, Çarşamba günü Philadelphia 76ers'a karşı alınan 105-104'lük mağlubiyette sakatlığına rağmen 40 dakika oynamış, ancak bu sebeple maçın büyük bölümünde beklenenin altında performans sergilemişti.
Miami, Butler'ın sağ iç yan bağ burkulması nedeniyle Bulls'a karşı bu geceki kritik play-in turnuvası karşılaşmasında yer alamayacağını doğruladı.
Miami Herald'dan Barry Jackson, Butler'ın birkaç hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini ekledi.
Butler, Çarşamba günü Philadelphia 76ers'a karşı alınan 105-104'lük mağlubiyette sakatlığına rağmen 40 dakika oynamış, ancak bu sebeple maçın büyük bölümünde beklenenin altında performans sergilemişti.
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