Jesus'tan, Joshua King'in yokluğunda yeni formül

Fenerbahçe'de, Norveç Milli Takımı kampında kas sakatlığı yaşayan Joshua King'in Beşiktaş derbisine yetişmesi bir hayli zor görünüyor. King, Teknik Direktör Jorge Jesus'un sistemindeki en önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak deneyimli futbolcunun ağrıları sürüyor ve dev maçta büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Jesus bu nedenle arayışlara başladı. Portekizli hocanın, King'in yerine Joao Pedro'yu düşündüğü aktarıldı.



Milli arada fiziksel eksiklerini önemli ölçüde gideren Joao Pedro'nun formaya çok yakın olduğu belirlendi. Brezilyalı yıldızın hem santrfor hem 10 numara hem de hücumun sol kanadında görev yapabilmesi, King'in yokluğunda Jorge Jesus'un elini güçlendirdi.



BATSHUAYI İLE BİRLİKTE OYNAYACAK



Jesus santrfor pozisyonunda Batshuayi'ye ilk 11'de forma verecek. Milli arayı verimli geçiren Belçikalı yıldızın hücumdaki en önemli destekçisi Joao Pedro olacak.





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