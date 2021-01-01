Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jaylen Brown'ın KOVID-19 testi pozitif çıktı!

Boston Celtics, takımın yıldızı Jaylen Brown'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics, takımın yıldızı Jaylen Brown'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Celtics, Brown'ın şu anda karantinada olduğunu ve asemptomatik olduğunu ekledi.

24 yaşındaki yıldız, pozitif testi nedeniyle Toronto Raptors'a karşı oynanacak bu geceki hazırlık maçına çıkamayacak. Boston, bu geceki maçtan sonra iki hazırlık maçı daha oynayacak ve 20 Ekim'de, Madison Square Garden'da New York Knicks'e karşı normal sezonu açacak.

Geçen sezon All-Star seçilmiş olan Brown, 58 maçta 24.7 sayı, 6.0 ribaund, 3.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal