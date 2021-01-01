Jaylen Brown'ın KOVID-19 testi pozitif çıktı!

Boston Celtics, takımın yıldızı Jaylen Brown'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.



Celtics, Brown'ın şu anda karantinada olduğunu ve asemptomatik olduğunu ekledi.



24 yaşındaki yıldız, pozitif testi nedeniyle Toronto Raptors'a karşı oynanacak bu geceki hazırlık maçına çıkamayacak. Boston, bu geceki maçtan sonra iki hazırlık maçı daha oynayacak ve 20 Ekim'de, Madison Square Garden'da New York Knicks'e karşı normal sezonu açacak.



Geçen sezon All-Star seçilmiş olan Brown, 58 maçta 24.7 sayı, 6.0 ribaund, 3.4 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



