Jayden Oosterwolde siftah yaptı

Fenerbahçenin yeni transferi Jayden Oosterwolde, çubuklu ile siftahı Arabam.com Konyaspor'a karşı yaptı...Karşılaşmaya yedek başlayan Hollandalı oyuncu, 68. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu... İlk maçında biraz heyecanlı görünen 21 yaşındaki sol bek, buna rağmen yüzde 94 pas isabet oranı ile dikkat çekti. 1'er ikili mücadele ve hava topu kazanan Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği iki ortada ise top yerini bulmadı.Taraftarlar sosyal medyada, "Temiz topçu" yorumları yapıp, olumlu görüş bildirdi. Jesus'un onayıyla alınan Oosterwolde'nin takıma ve arkadaşlarına alıştıkça ve uyum süresini tamamladığında daha etkili olması bekleniyor.