Jayden Oosterwolde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin devre arası transferlerinden Jayden Oosterwolde ilk maçına Konyaspor karşısında çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde siftah yaptı
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26 Şubat 2023 12:51
Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Fenerbahçenin yeni transferi Jayden Oosterwolde, çubuklu ile siftahı Arabam.com Konyaspor'a karşı yaptı...

İLK MAÇINDA NE YAPTI?

Karşılaşmaya yedek başlayan Hollandalı oyuncu, 68. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu... İlk maçında biraz heyecanlı görünen 21 yaşındaki sol bek, buna rağmen yüzde 94 pas isabet oranı ile dikkat çekti. 1'er ikili mücadele ve hava topu kazanan Oosterwolde'nin ceza sahasına gönderdiği iki ortada ise top yerini bulmadı.

"TEMİZ TOPÇU"

Taraftarlar sosyal medyada, "Temiz topçu" yorumları yapıp, olumlu görüş bildirdi. Jesus'un onayıyla alınan Oosterwolde'nin takıma ve arkadaşlarına alıştıkça ve uyum süresini tamamladığında daha etkili olması bekleniyor. 

 
 
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