James Rodriguez'in yeni adresi Meksika

33 yaşındaki James Rodriguez, Meksika Ligi takımlarından Club Leon'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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James Rodriguez'in yeni adresi Meksika
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14 Ocak 2025 01:19
Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez'ın yeni adresi belli oldu.

Rayo Vallecano'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, Meksika ligi ekiplerinden Club Leon'a transfer oldu. 

TUDN'un haberine göre Rodriguez, performansına bağlı olarak uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşme imzaladı. 

Yıldız futbolcunun Meksika Ligi'nde 2. hafta maçına yetişebileceği belirtildi. 

PERFORMANSI

Rodriguez, bu sezon Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 asist yaptı.
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