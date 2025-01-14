James Rodriguez'in yeni adresi Meksika

Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez'ın yeni adresi belli oldu.



Rayo Vallecano'dan ayrılan 33 yaşındaki futbolcu, Meksika ligi ekiplerinden Club Leon'a transfer oldu.



TUDN'un haberine göre Rodriguez, performansına bağlı olarak uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşme imzaladı.



Yıldız futbolcunun Meksika Ligi'nde 2. hafta maçına yetişebileceği belirtildi.



PERFORMANSI



Rodriguez, bu sezon Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 asist yaptı.