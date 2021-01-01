Jackson: "Magic'in HIV yüzünden öleceğini sanmıştık, yıkılmıştım..."

Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, efsane oyuncu Magic Johnson'ın HIV sebebiyle emekli olmasının hemen ardından Los Angeles Lakers'a karşı oynama hikayesini anlattı.



1991 yılında Magic Johnson, düzenlediği bir basın toplantısında HIV virüsü taşıdığını dünyaya duyurmuş ve aniden emekli olmuştu. Bu haber NBA'i ve tüm dünyayı sarsarken, Lakers ekibini de yıldız point guardından mahrum bırakmıştı.



Eski New York Knicks oyuncusu Jackson, Shannon Sharpe ile "Club Shay Shay" podcasti'nde yaptığı röportajda, haberi duyduğunda yıkıldığını açıkladı:



"Magic Johnson, HIV testinin pozitif çıktığını duyurmuştu ve biz tam o gece Lakers'la oynayacaktık. Haberi duyunca paramparça olmuştum. Otel odamda tavana öylece bakakalmıştım....



O zamanlar buna bir ölüm fermanı gözüyle bakıyorduk, bu yüzden resmen yıkılmıştım."



"MAGIC YERİNE SEDALE BİZİ YAKMIŞTI!"



Hikayesine devam eden Jackson, o gece Magic'in yerine ilk beş başlayan Sedale Threatt'in, beklenmedik bir şekilde "40 küsur" sayı attığını söyledi:



"Ve Magic Johnson yerine Sedale Threatt ilk beş başlıyordu. Saygısızlık etmek istemem ama Sedale, Magic'e kıyasla aynı oyuncu değildi. Ama o gece bize 40 küsur sayı atmıştı. Bizi resmen dağıtmıştı. Önüne kim varsa atmıştık ama hiçbir şey yapamamıştık, adam resmen yanıyordu.



İşte AAU, lise veya kolej basketboluyla NBA arasındaki fark da tam olarak bu. Orada forma giyen herkes size bunları yapabilecek kapasitede oluyor."



