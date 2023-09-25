1. Lig'in 6. haftasında Altay ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Bodrumspor,34. dakikada penaltıdan Aldair ile öne geçti. Altay bu gole 89. dakikada Zeki Yıldırım ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Altay 4, Bodrumspor 11 puana yükseldi.
Altay, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Bodrumspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlacak.
Bodrumspor,34. dakikada penaltıdan Aldair ile öne geçti. Altay bu gole 89. dakikada Zeki Yıldırım ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Altay 4, Bodrumspor 11 puana yükseldi.
Altay, gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Bodrumspor, sahasında Çorum FK'yı ağırlacak.