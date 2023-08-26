İşte Bakhtiyor Zaynutdinov'un gerçekleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Bahtiyar Zaynutdinov, UEFA Konferans Ligi play-off turu maçında attığı golle siyah-beyazlılardaki yeni dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. 90+4'teki golüyle takımına Dinamo Kiev karşısında galibiyeti getiren Kazak futbolcuya övgü yağdı.
İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ
Arthur Masuaku'nun sakatlanmasının ardından 2. yarının başında oyuna dahil olan Bahtiyar, hücum aksiyonlarına dahil olarak golü kovaladı. Forma giydiği kulüplerde her mevkide görev almasıyla dikkat çeken oyuncunun en etkili olduğu bölge ise Kazakistan Milli Takımı'nda görev yaptığı ileri dönük orta saha pozisyonu oldu.
Hücuma katıldığında sıklıkla skor katkısı yapabilen futbolcu, bu etkinliğini Beşiktaş'ta da golle buluşarak gösterdi.
İŞTE ZAYNUTDINOV'UN ÇOCUKLUĞU
Etnik kökeni Özbek olan Bahtiyar Zaynutdinov, Kazakistan'ın Taraz kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Futbol oynamaya beş yaşında başladı. İki erkek kardeşi Bobyr (kaleci) ve Bakhromde de (defans) profesyonel futbolculardı.
Kendi anlatımına göre, futbol oynamaya başladığı saha, futbol oynanmayan zamanlarda ineklerin ve koyunların otladığı bir yeşil alandı.
KARİYERİ SONA ERECEKTİ
Taraz kulübü alt yapısına girdi ancak yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle futbol kariyeri, az kalsın daha başında sona erecekti. 17 yaşındayken dizindeki çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olması gerekse de, bünyesinde bulunduğu futbol kulübü de ailesi gibi maddi açıdan pek iyi durumda değildi.
Bunun üzerine Taraz kulübünde formasını giydiği genç takımın futbolcuları ile Taraz'ın a takım oyuncuları ellerini ceplerine attı. Takım arkadaşlarının topladığı 70-80 bin Ruble para ile Astana'da bir hastanede ameliyat oldu.
TAZMİNATINI KENDİSİ ÖDEDİ
Astana'dan Rus ekibi Rostov'a transfer olabilmek içinse bu kez kendisi elini cebine attı. Başkent ekibiyle sözleşmesini süresinden önce sonlandırabilmek için gerekli tazminatı bizzat ödedi. CSKA Moskova da dahil olmak üzere forma giydiği tüm ekiplerde takım arkadaşlarıyla sıcak bir ilişki kurdu, taraftarın sevgilisi oldu.
CSKA Moskova teknik direktörü Vladimir Fedotov, öğrencisinin Beşiktaş'a transferini 'Onun gibi bir futbolcunun ayrılması üzüntü verici' sözleriyle yorumladı. Bahtiyar ise asıl hedefinin Avrupa olduğunu gizlemeden siyah-beyazlıların yolunu tuttu: "Hayalim beş büyük ligde oynamak. Yaptırımlar nedeniyle Türkiye'den Avrupa'ya gitmek daha kolay."
EMSAL TRANSFER
Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi Kazakistan'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulamaya koyduğu kural neticesinde artık bu ülkenin futbolcuları, Süper Lig'de yabancı yerine yerli statüsünde top koşturuyor.
Kazakistan'da bu kararın hem kulüpler hem de futbolcular nezdinde son derece olumlu karşılandığı tespit edildi. Kazak futbolcuların Türkiye Süper Ligi gibi güçlü bir ligdeki kulüplerde oynama şanslarının artmasından dolayı memnun oldukları, Bahtiyar transferini kendilerine örnek aldıkları öğrenildi.
"COŞKULU KARŞILANMADI"
Beşiktaş'ın Bakhtiyor Zaynutdinov transferini açıkladığı sosyal medya paylaşımının altına yapılan yorumlar Kazakistan'da üzüntüyle karşılandı. Kazak basınındaki haberde, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tüm Kazakistanlı futbolseverler için büyük bir mutluluk olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı taraftarların ise Zaynutdinov transferini yeterince coşkulu karşılamadığı işaret edildi.
Yapılan yorumlarda bu transferin görmezden gelinerek taraftarın gündeminde daha çok yıldız oyuncu transferlerinin olduğu, bunun da bir çok Kazak tarafından oyuncuya saygısızlık olarak değerlendirildiği aktarıldı. Zaynutdinov'un yeni takımıyla ilk maçındaki performansında kendisini gösterdiği belirtilen Kazak basınında haberlerde ise "Beşiktaş'ta harika bir başlangıç yaptı" ifadeleri kullanıldı.
İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ
Arthur Masuaku'nun sakatlanmasının ardından 2. yarının başında oyuna dahil olan Bahtiyar, hücum aksiyonlarına dahil olarak golü kovaladı. Forma giydiği kulüplerde her mevkide görev almasıyla dikkat çeken oyuncunun en etkili olduğu bölge ise Kazakistan Milli Takımı'nda görev yaptığı ileri dönük orta saha pozisyonu oldu.
Hücuma katıldığında sıklıkla skor katkısı yapabilen futbolcu, bu etkinliğini Beşiktaş'ta da golle buluşarak gösterdi.
İŞTE ZAYNUTDINOV'UN ÇOCUKLUĞU
Etnik kökeni Özbek olan Bahtiyar Zaynutdinov, Kazakistan'ın Taraz kentinde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Futbol oynamaya beş yaşında başladı. İki erkek kardeşi Bobyr (kaleci) ve Bakhromde de (defans) profesyonel futbolculardı.
Kendi anlatımına göre, futbol oynamaya başladığı saha, futbol oynanmayan zamanlarda ineklerin ve koyunların otladığı bir yeşil alandı.
KARİYERİ SONA ERECEKTİ
Taraz kulübü alt yapısına girdi ancak yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle futbol kariyeri, az kalsın daha başında sona erecekti. 17 yaşındayken dizindeki çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olması gerekse de, bünyesinde bulunduğu futbol kulübü de ailesi gibi maddi açıdan pek iyi durumda değildi.
Bunun üzerine Taraz kulübünde formasını giydiği genç takımın futbolcuları ile Taraz'ın a takım oyuncuları ellerini ceplerine attı. Takım arkadaşlarının topladığı 70-80 bin Ruble para ile Astana'da bir hastanede ameliyat oldu.
TAZMİNATINI KENDİSİ ÖDEDİ
Astana'dan Rus ekibi Rostov'a transfer olabilmek içinse bu kez kendisi elini cebine attı. Başkent ekibiyle sözleşmesini süresinden önce sonlandırabilmek için gerekli tazminatı bizzat ödedi. CSKA Moskova da dahil olmak üzere forma giydiği tüm ekiplerde takım arkadaşlarıyla sıcak bir ilişki kurdu, taraftarın sevgilisi oldu.
CSKA Moskova teknik direktörü Vladimir Fedotov, öğrencisinin Beşiktaş'a transferini 'Onun gibi bir futbolcunun ayrılması üzüntü verici' sözleriyle yorumladı. Bahtiyar ise asıl hedefinin Avrupa olduğunu gizlemeden siyah-beyazlıların yolunu tuttu: "Hayalim beş büyük ligde oynamak. Yaptırımlar nedeniyle Türkiye'den Avrupa'ya gitmek daha kolay."
EMSAL TRANSFER
Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi Kazakistan'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni uygulamaya koyduğu kural neticesinde artık bu ülkenin futbolcuları, Süper Lig'de yabancı yerine yerli statüsünde top koşturuyor.
Kazakistan'da bu kararın hem kulüpler hem de futbolcular nezdinde son derece olumlu karşılandığı tespit edildi. Kazak futbolcuların Türkiye Süper Ligi gibi güçlü bir ligdeki kulüplerde oynama şanslarının artmasından dolayı memnun oldukları, Bahtiyar transferini kendilerine örnek aldıkları öğrenildi.
"COŞKULU KARŞILANMADI"
Beşiktaş'ın Bakhtiyor Zaynutdinov transferini açıkladığı sosyal medya paylaşımının altına yapılan yorumlar Kazakistan'da üzüntüyle karşılandı. Kazak basınındaki haberde, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tüm Kazakistanlı futbolseverler için büyük bir mutluluk olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı taraftarların ise Zaynutdinov transferini yeterince coşkulu karşılamadığı işaret edildi.
Yapılan yorumlarda bu transferin görmezden gelinerek taraftarın gündeminde daha çok yıldız oyuncu transferlerinin olduğu, bunun da bir çok Kazak tarafından oyuncuya saygısızlık olarak değerlendirildiği aktarıldı. Zaynutdinov'un yeni takımıyla ilk maçındaki performansında kendisini gösterdiği belirtilen Kazak basınında haberlerde ise "Beşiktaş'ta harika bir başlangıç yaptı" ifadeleri kullanıldı.