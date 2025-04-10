Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Batuhan Kolak
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Adnan Deniz Kayatepe
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor: Zorbay Küçük
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: Reşat Onur Coşkunses
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Adanaspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Melih Kurt
İşte 1. Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri
Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
- 17:05 ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, İspanya'da gözaltına alındı
- 16:57 Galatasaray'da 3 yıldız, kadrodan çıkartıldı!
- 16:54 Altay'da sakatlar dönemedi
- 16:39 Günay Güvenç'e Fenerbahçe derbisinden Fair Play ödülü
- 16:34 Galatasaray ile Samsunspor, ligde 64. kez karşılaşacak
- 16:34 Ege takımları futbolda nefes nefese
- 16:33 Başakşehir, 2030 kadar olan projesini açıkladı
- 16:32 Emre Belözoğlu: "Capone ile birlikte çalışacağız"
- 16:13 Futsal A Milli Takımı, Polonya ile karşılaşacak
- 16:09 Recep Uçar: "Rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorundayız"
- 16:04 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho göndermesi
- 16:00 Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı
- 15:57 Milli motosikletçiler, bu hafta sonunu yoğun geçirecek
- 15:56 Bandırmaspor, üç golle üç puanı aldı
- 15:55 Türkiye Futbol Federasyonu, ABD'de yıldız adaylarını tarayacak
- 15:50 3 Bant Bilardo Bireysel Avrupa Şampiyonası, Ankara'da başladı
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- 14:11 TMOK Başkanı Gülüm, Spor kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor
- 14:07 Dünya devleri sahne alıyor: Yeni formatıyla kulüplerin şöleni
- 14:04 Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague yarı finalinde Valencia ile karşılaşacak
- 14:01 Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta heyecanı
- 13:59 Fenerbahçe Opet, Euroleague yarı finalinde ZVVZ USK Prag'a karşı!
- 13:56 Anadolu Efes, Avrupa'da 870. randevusunda
- 13:55 Süper Lig'de 31. hafta başlayacak
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- 13:38 Beşiktaş'ta 3 hoca 4 galibiyet alabildi
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- 13:23 Brandon Ingram sezonu kapattı
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- 13:22 Kerr, Malone'un gönderilişi için: "Artık hepimiz daha kolay gözden çıkarılıyoruz"
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