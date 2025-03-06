Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, Sakaryaspor'u konuk etti.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gaoussou Diarra, 28. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 60. dakikada Mario Krstovski kaydetti.



Yenilmezlik serisi 3 maça çıkan İstanbulspor, 43 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti.



Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Boluspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.



