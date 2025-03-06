Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, Sakaryaspor'u konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gaoussou Diarra, 28. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 60. dakikada Mario Krstovski kaydetti.
Yenilmezlik serisi 3 maça çıkan İstanbulspor, 43 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti.
Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Boluspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gaoussou Diarra, 28. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 60. dakikada Mario Krstovski kaydetti.
Yenilmezlik serisi 3 maça çıkan İstanbulspor, 43 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti.
Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Boluspor'a konuk olacak. Sakaryaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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