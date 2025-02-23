İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı!

Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Pendikspor, Esenler Erokspor'u konuk etti.



Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Pendikspor'un gollerini 28'de Yonathan del Valle ile 45+6'da Mete Kaan Demir kaydetti.



Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 10. dakikada Ertuğrul Furat ile 79. dakikada Junior Fernandes attı.



Pendikspor, mücadelenin 8. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alpaslan Öztürk, bu fırsattan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Pendikspor 37 puana yükseldi. Esenler Erokspor, puanını 35 yaptı.



Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Pendikspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Esenler Erokspor, Amed SK'yi ağırlayacak.



Stat: Pendik



Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Ferhat Çalar



Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Dk. 70 Tarık Tekdal), Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Denic (Dk. 86 Bekir Karadeniz), Mete Kaan Demir, Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 53 Saiz)



Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 74 Benhur Keser), Mucahit Albayrak, Nzaba, Anıl Yaşar, Ufuk Akyol (Dk. 63 Junior Fernandes), Jack (Dk. 46 Laine), Alper Karaman (Dk. 46 Pinchi), Faye, Kayode (Dk. 59 Catakovic), Ertuğrul İdris Furat



Goller: Dk. 10 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 80 Junior Fernandes (Esenler Erokspor), Dk. 28 Del Valle, Dk. 45 Mete Kaan Demir (Siltaş Yapı Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 59 Denic (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 83 Pinchi, Dk. 87 Faye (Esenler Erokspor)







