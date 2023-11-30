İspanya'da dev maç Martinez'in!

Galatasaray - Manchester United maçında görev yapan İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez, La Liga'daki Barcelona - Atletico Madrid maçına atandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İspanya'da dev maç Martinez'in!
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30 Kasım 2023 17:05
İspanya La Liga'da kritik maçta Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmada ise Galatasaray'ın Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta görev yapan Jose Maria Sanchez Martinez düdük çalacak.

Sanchez, Galatasaray - Manchester United maçındaki kararlarıyla özellikle sarı-kırmızı takımın tepkisini çekmişti.

Barcelona ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 3 Aralık pazar günü oynanacak.

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