Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanırken, teknik direktör İsmail Kartal oyuncularına sabırlı olmalarını ve oyun planına sadık kalmalarını söyledi.
Sarı-lacivertliler zaman zaman kapanan takımlar karşısında son dakikalarda golü bulurken, hem teknik heyetin hem de futbolcuların bunu oyun planına sadık kalmalarına bağladıklarını öğrenildi. Kartal da öğrencileriyle yaptığı toplantıda buna vurgu yaptığı bildirildi.
"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDELİM"
Skor ne olursa olsun oyun planına sadık kalıp, sabırlı olmaları gerektiğini oyuncularına aktaran sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Sezon başından beri oyun planını oturmak istedik ve bunu yaptık. Bizim her zaman tek bir planımız var. Baskılı oynayıp erken golü bulmak... Ama golü bulamadığımız zaman da sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olup golü aradığımızda kazandığımızı birçok maçta gördük. Bu yüzden aynı şekilde devam edelim" dediği öğrenildi.
"SERİMİZİ SÜRDÜRELİM"
Taraftar desteğine de değinen Kartal'ın, "Taraftarımız iç sahada oynadığımız hiçbir maçta bizi yalnız bırakmadı. Alanyaspor karşısında da öyle olacaktır. Bu yüzden biz kendi oyunumuzu oynayıp serimizi sürdürelim" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler zaman zaman kapanan takımlar karşısında son dakikalarda golü bulurken, hem teknik heyetin hem de futbolcuların bunu oyun planına sadık kalmalarına bağladıklarını öğrenildi. Kartal da öğrencileriyle yaptığı toplantıda buna vurgu yaptığı bildirildi.
"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDELİM"
Skor ne olursa olsun oyun planına sadık kalıp, sabırlı olmaları gerektiğini oyuncularına aktaran sarı-lacivertli takımın teknik patronu, "Sezon başından beri oyun planını oturmak istedik ve bunu yaptık. Bizim her zaman tek bir planımız var. Baskılı oynayıp erken golü bulmak... Ama golü bulamadığımız zaman da sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırlı olup golü aradığımızda kazandığımızı birçok maçta gördük. Bu yüzden aynı şekilde devam edelim" dediği öğrenildi.
"SERİMİZİ SÜRDÜRELİM"
Taraftar desteğine de değinen Kartal'ın, "Taraftarımız iç sahada oynadığımız hiçbir maçta bizi yalnız bırakmadı. Alanyaspor karşısında da öyle olacaktır. Bu yüzden biz kendi oyunumuzu oynayıp serimizi sürdürelim" ifadelerini kullandı.