İsmail Çipe kaleyi devrediyor

Galatasaray'da Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında görev yapan İsmail Çipe, Antalya maçında kaledeki yerini Fatih Öztürk'e bırakacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Çipe kaleyi devrediyor
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23 Aralık 2021 10:09
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında kaleye geçen İsmail Çipe, hayal kırıklığı yarattı.

26 yaşındaki eldivenin, Antalyaspor mücadelesinde kaleyi Fatih Öztürk'e bırakması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray'ın da çarşamba günü Twitter'dan ilk paylaşım olarak Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutlaması dikkat çekti.


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