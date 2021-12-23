İsmail Çipe kaleyi devrediyor

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında kaleye geçen İsmail Çipe, hayal kırıklığı yarattı.
26 yaşındaki eldivenin, Antalyaspor mücadelesinde kaleyi Fatih Öztürk'e bırakması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'ın da çarşamba günü Twitter'dan ilk paylaşım olarak Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutlaması dikkat çekti.
26 yaşındaki eldivenin, Antalyaspor mücadelesinde kaleyi Fatih Öztürk'e bırakması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'ın da çarşamba günü Twitter'dan ilk paylaşım olarak Fatih Öztürk'ün doğum gününü kutlaması dikkat çekti.