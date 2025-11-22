İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, finale çıktı!

25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics 2025) mücadele eden İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Fransa'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyonda yarı finalde Fransa ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Milliler, 25 Kasım Salı TSİ 11.30'da organizasyona ev sahipliği yapan Japonya ile final müsabakasına çıkacak.Fransa maçının ardından açıklamalarda bulunan TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, "Yoluna doludizgin devam eden ve ev sahibi Japonya ile zorlu bir maça çıkacak olan millilerimizin, bu zorlu engeli de aşıp oyunları şampiyon olarak tamamlayıp yurda döneceklerine gönülden inanıyorum. Onlar için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.