İsak Vural'a dev talip!

Fenerbahçe'den Hammarby'ye transfer olan İsak Vural'a Benfica talip oldu. İsveç medyasında yer alan haberde, 17 yaşındaki futbolcu ile Real Valladolid'in de ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İsak Vural'a dev talip!
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25 Aralık 2023 18:22
Fenerbahçe'den Hammarby'ye transfer olan İsak Vural'a dev bir talip çıktı.

İsveç basınında yer alan habere göre, Benfica'nın 17 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transferinden önce Benfica altyapısında forma giydiği ve Portekiz temsilcisinin genç futbolcuyu radarından hiç çıkarmadığı belirtildi.

İspanya'dan da Real Valladolid'in İsak Vural'ı takip eden takımlardan biri olduğu aktarıldı.

İsak Vural, Şubat 2022'de Benfica altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Vural, daha sonra ise Hammarby'ye önce kiralık sonra bonservisiyle transfer olmuştu.

Hammarby'nin ikinci takımında forma giyen İsak Vural'ın İsveç temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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