Inter, Sheriff'i umutlandırmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Inter, deplasmanda Sheriff Tiraspol'ü 3-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükseltti.

Abone Ol
Inter, Sheriff'i umutlandırmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında Sheriff Tiraspol, Inter'i konuk etti.

Sheriff Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Inter'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek sayısı 90+2. dakikada Traore'den geldi.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sıraya yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Sheriff ise 6 puanla 3. sırada yer aldı.

Inter, 5. hafta maçında Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. Sheriff ise Real Madrid'i konuk edecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.