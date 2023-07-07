Inter'in Onana sonrası ilk hedefi Hugo Lloris

As kalecisi Andre Onana'yı Manchester United'a göndermeye hazırlanan Inter alternatifini Premier Lig'd buldu.



L'Equipe'in haberinde acil kaleci ihtiyacı doğan Inter'in Tottenham'ın deneyimli eldiveni Hugo Lloris'le görüştüğü belirtildi. Lloris'le bir süredir görüşme halinde olan Inter yönetiminin Onana transferinin tamamlanmasının ardından sözleşme görüşmelerini tamamlayacağı ifade edildi.



Inter'in listesinde olan diğer isimler ise Bayern'e geçen sezonun devre arasında imza atan Yann Sommer olduğu belirtiliyor.



2012 yılında 12 milyon euroya Lyon'dan Tottenham'a transfer olan 36 yaşındaki file bekçisi Fransa Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıklamıştı.



