Inter'de barış toplantısı: Çalhanoğlu ve Martinez

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense'ye elenen Inter'de Lautaro Martinez'in maç sonu açıklamaları sonrasında tansiyon yükselmişti.
La Gazetta Dello Sports'un haberine göre, Inter, Lautaro Martinez ile Hakan Çalhanoğlu'nu barıştırmak için toplantı yaptı. Takımın deneyimli isimleri devreye girecek.
La Gazetta Dello Sports'un haberine göre, Inter, Lautaro Martinez ile Hakan Çalhanoğlu'nu barıştırmak için toplantı yaptı. Takımın deneyimli isimleri devreye girecek.
MARTINEZ NE SÖYLEMİŞTİ?
Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." sözlerini kullanmıştı.
HAKAN'IN CEVABI!
Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınlayan Hakan Çalhanoğlu "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil." demişti.
Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." sözlerini kullanmıştı.
HAKAN'IN CEVABI!
Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınlayan Hakan Çalhanoğlu "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil." demişti.