Inter'de barış toplantısı: Çalhanoğlu ve Martinez

Inter, Lautaro Martinez ile Hakan Çalhanoğlu'nu barıştırmak için bir toplantı düzenledi.

calendar 02 Temmuz 2025 18:34 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 18:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'de barış toplantısı: Çalhanoğlu ve Martinez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Fluminense'ye elenen Inter'de Lautaro Martinez'in maç sonu açıklamaları sonrasında tansiyon yükselmişti.

La Gazetta Dello Sports'un haberine göre, Inter, Lautaro Martinez ile Hakan Çalhanoğlu'nu barıştırmak için toplantı yaptı. Takımın deneyimli isimleri devreye girecek.
MARTINEZ NE SÖYLEMİŞTİ?

Fluminense yenilgisinin ardından konuşan takım kaptanı Lautaro Martinez, "Şimdi bir şey söylemek istiyorum: Inter'de kalmak istiyorsan bunu gerçekten istemelisin, anladın mı? Çünkü burada hedefler için savaşıyoruz. Mesaj net: Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Ben kaptanım ve zirvede kalmaya devam etmek istiyorum. Mesaj açık: Kalmak istemeyen varsa, elveda." sözlerini kullanmıştı.

HAKAN'IN CEVABI!


Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayınlayan Hakan Çalhanoğlu "Gelecek ne getirir göreceğiz. Ama tarih, her zaman dimdik duranları hatırlar. En çok ses çıkaranları değil." demişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.