İngiliz basını: 'Şampiyonlar Ligi finali Wembley'e gidiyor'

UEFA yönetimi, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalini Wembley'e taşımaya hazırlanıyor.



The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Johnson, koronavirüs açısından en sakıncalı ülkelerden biri olarak gördüklri Türkiye'yi neden kırmızı listeye resmen aldıklarını da bu görüşmede aktardı. Ceferin ise İngiltere hükümetinden finalle ilgili olarak bir dizi garanti istedi.



İngiltere'nin 'kırmızı' listeye aldığı ülkelere giden taraftarların dönüşlerinde 10 gün boyunca karantinada kalmalarını talep edecek.



UEFA DA, İNGİLTERE'YE TAŞINMASINA SICAK



Ceferin de Türkiye'deki koronavirüs koşulları nedeniyle İngilizler'den gelen bu teklife sempatik baktığı vurgusu yapıldı.



UEFA'nın, Chelsea ve Manchester City taraftarlarının pandemi koşullarında Türkiye'ye seyahat etmeyi istememenin ve ülkelerinde kalmalarının mantıklı olduğu fikrine sıcak baktığı vurgulandı.



SADECE WEMBLEY OLURSA...



Ancak, UEFA'nın Tottenham, Newcastle, Arsenal, Aston Villa'nın finale ev sahipliği yapma talepleri ile birlikte İskoçya'da Hampden Park Cardiff'teki Principality Stadium'un da söz konusu olmadığını iletti.



UEFA patronları, Wembley'in tek seçenekleri olduğunu ve en az 22.500 seyirci garantisinin verilmesini talep etti.



Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı 29 Mayıs'ta Premier Lig'e yükselme maçları da takvimlendirildiği için, bu maçların Federasyon tarafından başka bir tarihe alınacağı belirtildi. Zira, Wembley'in 48 saat öncesinde finalist takımların kullanılmasına verilmesi gerektiği iletti.



TÜRKİYE'NİN HARCADIĞI PARA KARŞILANACAK



UEFA, ayrıca Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi için harcadığı paranın da İngiliz hükümeti tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.



Nihai kararın, önümüzdeki hafta içerisinde verileceği kaydedildi.



