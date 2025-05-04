Iğdır FK, şampiyon Kocaelispor'a karşı ilk yarıda fişi çekti!

Trendyol 1.Lig'in 37. hafta maçında Iğdır FK, Kocaelispor'u konuk etti.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 8'de Daniel Avramovski, dakika 14'te Ahmet Engin, dakika 23'te Muammer Sarıkaya ve dakika 36'da Thuram kaydetti.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 58 yaparak 7. sırada konumlandı. Şampiyon Kocaelispor, 69 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in son haftasında Iğdır FK, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri dakika 8'de Daniel Avramovski, dakika 14'te Ahmet Engin, dakika 23'te Muammer Sarıkaya ve dakika 36'da Thuram kaydetti.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 58 yaparak 7. sırada konumlandı. Şampiyon Kocaelispor, 69 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in son haftasında Iğdır FK, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.