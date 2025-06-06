İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası mesajı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ABD'deki A Milli Takım kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hacıosmanoğlu, "Hocamızın iki maçı burada seçmesinin nedeni o, 2026'ya hazır olalım, atmosferi koklayalım diye. Hollanda maçından sonra kızdığım için kızım, "Baba ne kızıyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım." dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum ve direkt katılacağımıza inanıyorum. Hem yetenek hem de karakter olarak tarihimizin en iyi jenerasyonu burada. İnşallah hocamızın kurduğu aile ortamıyla Dünya Kupası'na gideriz ve onun mutluluğunu yaşarız." dedi.
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dengeli bir grup. Bizim yapacağımız iki iş var. Önce Gürcistan'ı, sonra Konya'da İspanya'da yenmek. Cenabı Allah nasip eder, Türk milleti her şeyi hak ediyor." diye konuştu.
İbrahim Hacıosmanoğlu, son olarak, "Bunlar prova. Yarın (cumartesi) ABD ile 10'unda Meksika ile oynayacağız. Önemli maçlar. Bunların ikisini de kazanırsak güzel olur. Milli takıma katılacak genç oyuncular da var. Önümüzde uzun bir süre var. Bu genç kadroya inanıyorum. Ne kadar motive edersek milli takımı o kadar ileriye gideriz. Cenabı Allah 2026 Dünya Kupası'nda olmayı nasip etsin." sözlerini sarf etti.
Hacıosmanoğlu, "Hocamızın iki maçı burada seçmesinin nedeni o, 2026'ya hazır olalım, atmosferi koklayalım diye. Hollanda maçından sonra kızdığım için kızım, "Baba ne kızıyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol, dünya şampiyonu olalım." dedi. Onun temiz kalbine inanıyorum ve direkt katılacağımıza inanıyorum. Hem yetenek hem de karakter olarak tarihimizin en iyi jenerasyonu burada. İnşallah hocamızın kurduğu aile ortamıyla Dünya Kupası'na gideriz ve onun mutluluğunu yaşarız." dedi.
Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri değerlendiren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dengeli bir grup. Bizim yapacağımız iki iş var. Önce Gürcistan'ı, sonra Konya'da İspanya'da yenmek. Cenabı Allah nasip eder, Türk milleti her şeyi hak ediyor." diye konuştu.
İbrahim Hacıosmanoğlu, son olarak, "Bunlar prova. Yarın (cumartesi) ABD ile 10'unda Meksika ile oynayacağız. Önemli maçlar. Bunların ikisini de kazanırsak güzel olur. Milli takıma katılacak genç oyuncular da var. Önümüzde uzun bir süre var. Bu genç kadroya inanıyorum. Ne kadar motive edersek milli takımı o kadar ileriye gideriz. Cenabı Allah 2026 Dünya Kupası'nda olmayı nasip etsin." sözlerini sarf etti.
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