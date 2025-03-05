İngiltere Championship'in 34. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Plymouth'u konuk etti.



The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.



Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Joe Gelhardt ve 61. dakikada Abu Kamara kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 36 puana yükselen Hull City, 19. sıraya yerleşti. 30 puanda kalan Plymouth ise 23. sırada konumlandı.



Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı Lincoln Henrique, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Joao Pedro ise ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Hull City, Bristol City'ye konuk olacak. Plymouth ise evinde Sheffield Wednesday ile karşlılaşacak.