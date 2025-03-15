Hull City, deplasmanda bir puana razı oldu

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İngiltere Championship'in 38. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, West Bromwich'e konuk oldu.
İngiltere Championship'in 38. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, West Bromwich'e konuk oldu.
The Hawthorns Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
West Bromwich'in golünü 67'de Isaac Price kaydetti. Hull City'ye beraberliği getiren golü ise 79. dakikada Abu Kamara attı.
Hull City, bu sonucun ardından puanını 41 yaptı. West Bromwich, 57 puana yükseldi.
İngiltere Championship'in gelecek haftasında Hull City, Luton Town'u konuk edecek. West Bromwich, Norwich deplasmanına gidecek.