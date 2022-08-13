Hoffenheim, Ozan Kabak ile güldü: 3-2

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Andre Breitenreiter'in çalıştırdığı Hoffenheim ile Thomas Reis'in yönetimindeki Bochum karşı karşıya geldi.



PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Hoffenheim 3-2 kazanırken goller; 14. dakikada Christoph Baumgartner, 23. dakikada Ozan Kabak ve 88. dakikada Munas Dabbur'un ayağından geldi. Konuk ekip Bochum'un 10 ve 13. dakikalarda Simon Zoller ile 2-0 öne geçmesi mağlubiyetin önüne geçemedi.



OZAN KABAK'TAN İLK GOL



Sezon başında bonservisiyle birlikte Hoffenheim'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, kulübüyle çıktığı ikinci Bundesliga maçında ilk golünü kaydetmeyi başardı. Milli futbolcu, 23. dakikada Dennis Geiger'ın verdiği gol pasıyla topu ağlara gönderdi.



Bu sonuçla beraber Hoffenheim sezonun ilk galibiyetini elde ederek 3 puana ulaşırken, Bochum ikinci maçını da puansız geçti. Ligin bir diğer maç haftasında Hoffenheim deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşırken, Bochum kendi evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.



Bundesliga'da günün 16:30 seanslarında oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle;



Bayer Leverkusen 1-2 Augsburg

Hertha Berlin 1-1 Eintracht Frankfurt

Leipzig 2 -2 Köln

Werder Bremen 2-2 Stuttgart



(Görsel kaynak: Hoffenheim Resmi Twitter Hesabı)

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