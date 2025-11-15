14 Kasım
Finlandiya-Malta
0-1
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
1-0
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
0-2
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
3-1
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
1-2
14 Kasım
Polonya-Hollanda
1-1

Hırvatistan, Dünya Kupası bileti aldı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Faroe Adaları'nı 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

calendar 15 Kasım 2025 01:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, Faroe Adaları'nı konuk etti.

HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Mücadelede Faroe Adaları, 16. dakikada Geza Turi ile öne geçti. Ev sahibi takım, Josko Gvardiol'un attığı golle 23. dakikada skoru eşitledi ve devreye 1-1 gidildi.


İkinci yarıda Petar Musa, 57. dakikada Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi. Nikola Vlasic, 70. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika kaleyi korudu.



Grupta bir maçı eksik olan Hırvatistan puanını 19 yaptı ve Dünya Kupası'na direkt katılmaya hak kazandı. Faroe Adaları ise 12 puanda kaldı.

Grupta son maçta Hırvatistan, Karadağ'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
