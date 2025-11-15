2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, Faroe Adaları'nı konuk etti.HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.Mücadelede Faroe Adaları, 16. dakikadaile öne geçti. Ev sahibi takım,'un attığı golle 23. dakikada skoru eşitledi ve devreye 1-1 gidildi.İkinci yarıda, 57. dakikada Hırvatistan'ı 2-1 öne geçirdi., 70. dakikada skoru 3-1'e getirdi.Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Hırvat kaleci, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika kaleyi korudu.Grupta bir maçı eksik olan Hırvatistan puanını 19 yaptı ve Dünya Kupası'na direkt katılmaya hak kazandı. Faroe Adaları ise 12 puanda kaldı.Grupta son maçta Hırvatistan, Karadağ'a konuk olacak.