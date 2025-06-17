Hipodrom.com'un marka yüzü Emre Karayel oldu

Hipodrom.com, düzenlediği basın buluşmasıyla oyuncu ve Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Emre Karayel'in yeni marka yüzü olduğunu duyurdu. Etkinlikte ayrıca, Türkiye atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için hazırlanan özel film başta olmak üzere yeni reklam filminin ilk gösterimi yapıldı.
Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) yasal sanal bayisi Hipodrom.com, düzenlediği basın buluşmasıyla Emre Karayel ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. Etkinlikte ayrıca, Türkiye atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için hazırlanan özel film başta olmak üzere yeni reklam filminin ilk gösterimi yapıldı. Hipodrom.com, atçılığın gelişimine katkı sunmak ve bu kültürü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla, bu yıl da Gazi Koşusu'nu destekleyerek organizasyona önemli katkılar sağlıyor.
Oyuncu ve TJK Asli Üyesi Emre Karayel, Hipodrom.com'un yeni reklam filminin yüzü oldu. Projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Karayel, Hipodrom.com ile aynı tutkuda buluştuklarını ifade etti. Ailesinin atçılık geçmişine değinen Karayel şöyle devam etti:
"Babam iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Uzun yıllar önce dedemin sahip olduğu atları ve onlarla kurduğu bağları bana hikayeleştirerek anlatırdı. Dedem vefat edince satılan atlarımızı geri alacağım diyerek büyüdüm. Bu hikayelerle birlikte atçılık sevdam filizlendi. İlk yarışımı babamın geldiği gün kazandım."
Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek olan Gazi Koşusu hakkında da konuşan Karayel, "Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet payidar kaldığı sürece Gazi Koşusu koşulacaktır." dedi. Tüm yarışseverleri Gazi Koşusu'na davet eden Karayel, bu tarihi ana canlı olarak tanıklık etmenin önemine dikkat çekti.
"Bu iş birliğini gönül ortaklığı olarak görüyoruz"
Etkinlikte konuşan Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, "Hipodrom.com olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana sadece bir dijital platform olmanın çok ötesine geçmeyi hedefledik. Türkiye Jokey Kulübü liderliğinde, atçılığın köklü tarihinden gelen kültürel değerlerini, zarafetini ve asaletini toplumla buluşturmayı; bu mirası sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarmayı amaç edindik. Bu vizyonumuz doğrultusunda, oyunculuğuyla hepimizin gönlünde yer edinmiş, sanatçı kimliğinin yanında Türkiye Jokey Kulübü'nün asli üyesi olarak atçılığa gönül vermiş Emre Karayel ile yollarımızı birleştirdik.
Kendisinin samimiyeti, inancı ve duruşu bizlerle öylesine örtüştü ki, bu iş birliğini sadece bir kampanya değil; aynı zamanda gönül ortaklığı olarak görüyoruz. Sayın Karayel'in katkılarıyla çok daha fazla insanımızı atçılık kültürüyle tanıştıracağız. Gelecek için başarılar şimdiden büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
"Karayel, bir kültürü ve geleceği temsil edecek"
Yakın zamanda önemli projelere imza attıklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise toplantıda şunları söyledi:
"İsmini Ulu Önderimiz Atatürk'ten alan Gazi Koşusu, bu yıl tam 99. kez koşulacak. Bizler de, bu köklü yarış için hem gelenekten ilham alan hem de geleceğe dönük bakış açımızı yansıtan bir film hazırladık. Türk atçılığının en prestijli, köklü ve simgesel yarışı olan Gazi Koşusu için hazırladığımız bu filmle atçılığın daha geniş kitlelere ulaşmasına ve bu kültürün daha görünür hâle gelmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.
Atçılığı hak ettiği değere kavuşturmak için çalışırken, heyecanımızı ve mesajımızı daha geniş kitlelerle paylaşacak bir yol arkadaşı da edindik. Aynı tutkuyu paylaştığımız Sayın Emre Karayel'le yeni ufuklara yelken açıyoruz. Kendisi yalnızca bir markayı değil, bir kültürü, bir tarihi ve geleceği temsil edecek."
Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) yasal sanal bayisi Hipodrom.com, düzenlediği basın buluşmasıyla Emre Karayel ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurdu. Etkinlikte ayrıca, Türkiye atçılığının en köklü organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için hazırlanan özel film başta olmak üzere yeni reklam filminin ilk gösterimi yapıldı. Hipodrom.com, atçılığın gelişimine katkı sunmak ve bu kültürü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla, bu yıl da Gazi Koşusu'nu destekleyerek organizasyona önemli katkılar sağlıyor.
"Hipodrom.com ile aynı tutkuda buluştuk"
🤔 Tahmin et;
🔴 Bir aktör mü?
🔴 Bir yarışsever mi?
🔴 Karayel'in üzerine titreyen biri mi?
🏇 Yoksa hepsi birden mi?#atyarisiburadaoynanir #hipodromcom #Karayel@emrekarayel01 pic.twitter.com/YoagQiUCiX
— Hipodrom.com (@hipodromtr) June 17, 2025
Oyuncu ve TJK Asli Üyesi Emre Karayel, Hipodrom.com'un yeni reklam filminin yüzü oldu. Projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Karayel, Hipodrom.com ile aynı tutkuda buluştuklarını ifade etti. Ailesinin atçılık geçmişine değinen Karayel şöyle devam etti:
"Babam iyi bir hikaye anlatıcısıydı. Uzun yıllar önce dedemin sahip olduğu atları ve onlarla kurduğu bağları bana hikayeleştirerek anlatırdı. Dedem vefat edince satılan atlarımızı geri alacağım diyerek büyüdüm. Bu hikayelerle birlikte atçılık sevdam filizlendi. İlk yarışımı babamın geldiği gün kazandım."
Bu yıl 99'uncusu düzenlenecek olan Gazi Koşusu hakkında da konuşan Karayel, "Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyet payidar kaldığı sürece Gazi Koşusu koşulacaktır." dedi. Tüm yarışseverleri Gazi Koşusu'na davet eden Karayel, bu tarihi ana canlı olarak tanıklık etmenin önemine dikkat çekti.
"Bu iş birliğini gönül ortaklığı olarak görüyoruz"
Etkinlikte konuşan Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, "Hipodrom.com olarak yola çıktığımız ilk günden bu yana sadece bir dijital platform olmanın çok ötesine geçmeyi hedefledik. Türkiye Jokey Kulübü liderliğinde, atçılığın köklü tarihinden gelen kültürel değerlerini, zarafetini ve asaletini toplumla buluşturmayı; bu mirası sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarmayı amaç edindik. Bu vizyonumuz doğrultusunda, oyunculuğuyla hepimizin gönlünde yer edinmiş, sanatçı kimliğinin yanında Türkiye Jokey Kulübü'nün asli üyesi olarak atçılığa gönül vermiş Emre Karayel ile yollarımızı birleştirdik.
Kendisinin samimiyeti, inancı ve duruşu bizlerle öylesine örtüştü ki, bu iş birliğini sadece bir kampanya değil; aynı zamanda gönül ortaklığı olarak görüyoruz. Sayın Karayel'in katkılarıyla çok daha fazla insanımızı atçılık kültürüyle tanıştıracağız. Gelecek için başarılar şimdiden büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
"Karayel, bir kültürü ve geleceği temsil edecek"
Yakın zamanda önemli projelere imza attıklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya ise toplantıda şunları söyledi:
"İsmini Ulu Önderimiz Atatürk'ten alan Gazi Koşusu, bu yıl tam 99. kez koşulacak. Bizler de, bu köklü yarış için hem gelenekten ilham alan hem de geleceğe dönük bakış açımızı yansıtan bir film hazırladık. Türk atçılığının en prestijli, köklü ve simgesel yarışı olan Gazi Koşusu için hazırladığımız bu filmle atçılığın daha geniş kitlelere ulaşmasına ve bu kültürün daha görünür hâle gelmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.
Atçılığı hak ettiği değere kavuşturmak için çalışırken, heyecanımızı ve mesajımızı daha geniş kitlelerle paylaşacak bir yol arkadaşı da edindik. Aynı tutkuyu paylaştığımız Sayın Emre Karayel'le yeni ufuklara yelken açıyoruz. Kendisi yalnızca bir markayı değil, bir kültürü, bir tarihi ve geleceği temsil edecek."
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