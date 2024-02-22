Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi tek maçla başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi 23 Şubat Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi tek maçla başlıyor
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22 Şubat 2024 14:33
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi 23 Şubat Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu konuk edecek.

Ligde haftanın programı şöyle:

23 Şubat Cuma:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Beşirli)

24 Şubat Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

16.30 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

25 Şubat Pazar:

17.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Müzahir Sille)

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