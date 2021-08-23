Helsinki - Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Helsinki deplasmanına konuk olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Helsinki - Fenerbahçe maçının kanalı belli oldu!
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23 Ağustos 2021 12:12
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında 1-0'ın rövanşında deplasmanda Helsinki'ye konuk olacak.

HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynanacak. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve TV8'de canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.


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