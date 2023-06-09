Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ın Boston Celtics'e gitmek "istemediği" iddia edildi.



Kimileri Lillard'ın bu yaz bir şampiyonluk adayına katılmak için takım değiştirmesini beklese de, Celtics'in bu takımlardan biri olmayacağı öne sürüldü.



Lillard ile sık sık konuştuğunu dile getiren Bleacher Report'tan Chris Haynes, The Dan Patrick Show'a konuk oldu ve Dame'in bu yaz Celtics'e katılma olasılığını tamamen reddetti:



"Batı Konferansı'ndaki bir takıma takas edilmesi ihtimalini düşünmüyorum. Ama Boston'a da gitmez. Bir ihtimal görmüyorum. Bence bunu rahatça söyleyebiliriz."



Lillard Portland'a sadık kalma arzusunu uzun süredir dile getiriyor olsa da, takımın potansiyel bir yeniden yapılanma sürecinin eşiğinde oluşunun bu mücadeleyi verme ihtimalini oldukça düşürdüğünü de kabul etmişti.





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