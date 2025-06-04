Atlanta Hawks, bu yaz Phoenix Suns'tan ayrılması beklenen Kevin Durant için devreye giren takımlar arasına katılabilir.NBA çevrelerinde, Durant'in Suns formasıyla son maçına çıktığına dair güçlü bir inanç oluşurken, Hawks yönetiminin iç değerlendirmelere başladığı bildirildi.Hoops Wire'dan Sam Amico'ya konuşan bir lig kaynağı,dedi. Takımın henüz bir basketbol operasyonları başkanı bulunmasa da, Durant isminin kulüp içi gündeme alındığı belirtiliyor.2025 yazı, sınırlı serbest oyuncu havuzu nedeniyle takas piyasasının son yılların en hareketlilerinden biri olmasına yol açabilir. Hawks da, farklı pozisyonlar için güç arayışında olacak takımların başında geliyor.2021 Doğu Finalleri'nden bu yana sahneye çıkmakta zorlanan Atlanta, Trae Young dışında üst düzey bir yıldız isme sahip değil. Durant gibi skorer bir süperstar, takıma hücum anlamında doğrudan katkı sağlayabilir.Geçen sezon 26.6 sayı, 6 ribaunt ve 4.2 asist ortalamaları yakalayan Durant, %52.7 şut yüzdesiyle oynadı ve kritik anlarda güvenilir bir opsiyon sundu. Hawks, Young–Durant ikilisiyle yeniden Doğu'da iddialı olmayı hedefliyor.