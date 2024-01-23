Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maç 1-1 tamamlandı.



Hatayspor, 5. dakikada Rigoberto Rivas ile öne geçti. Alanyaspor bu gole 89. dakikada penaltıdan Oğuz Aydın ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Hatayspor'un ligdeki galibiyet hasreti 10 maça yükseldi.



Hatayspor 22 puana yükseldi. Alanyaspor puanını 26 yaptı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına gelen topu Aliti uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topa gelişine vuran Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



12. dakikada Görkem Sağlam, sol kanatta Rivas'ı gördü. Topla buluşan Rivas'ın ortası kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.



24. dakikada Dadashov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.



39. dakikada Alanyaspor etkili oldu. Topla buluşan Lezama'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Coelho'nun sert şutunu ise Erce Kardeşler yumrukla uzaklaştırdı. Devam eden atakta Hatay ekibi tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





53. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Fernandes, ceza sahasındaki Dadashov'a ortaladı. Arka direkte Dadashov'un kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.



76. dakikada köşe vuruşundan gelen topa yükselen Lima'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.



85. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Görkem Sağlam'la mücadelesinde Lima yerde kaldı. Maçın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.



89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Oğuz Aydın'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1



90+6 dakikada ceza sahasında Oğuz Aydın'ın ceza sahasında uygun durumdaki Leroy Fer'i gördü. Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: Mersin



Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur (Dk. 79 Boudjemaa), Fernandes (Dk. 79 Cengiz Demir), Hodzic (Dk 90+1 Aburjania), Görkem Sağlam (Dk 90+1 Rayane), Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov (Dk. 79 Strandberg)



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca (Dk 79 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Lezama (Dk.68 Janvier), Oğuz Aydın, Majileikwa (Dk. 68 Augusto), Coelho, Yusuf Özdemir (Dk. 75 Furkan Bayır), Hadergjonaj



Goller: Dk. 5 Rivas (Hatayspor), Dk. 89 Oğuz Aydın (Penaltıdan) (Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk 67 Oğuz Aydın, Leroy Fer (Alanyaspor) Dk. 68 Fernandes, Dk. 69 Dadashov Dk. 86 Recep Burak Yılmaz, Boudjemaa (Hatayspor)



