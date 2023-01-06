Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
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06 Ocak 2023 22:00
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Basına kapalı 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, futbolcular taktik ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

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