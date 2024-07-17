Hasan Arat: 'Öncelik Beşiktaş'ın menfaati'

Beşiktaş başkanı Hasan Arat TFF seçimlerinde yaşanan delege değişikliği ile ilgili Samimi Habere konuştu. Yapılan değişikliğin Cemil Bey'in kendi isteği ile gerçekleştiğini kulübün çıkarlarının sonuna kadar korunacağını söyledi.
Beşiktaş Arat, yaptığı açıklamada, kulübün menfaatlerini korumak adına önemli adımlar attıklarını belirtti. Arat, şunları söyledi:
"Cemil Kazancı Bey, Servet Yardımcı'nın ekibindeydi. Onu listemize koyarak dik duruşumuzu gösterdik. Servet Bey adaylıktan çekilince Cemil Bey delege listesinden çıkarmamız için rica etti. Cüneyt Bey seyahate çıkacaktı onun yerine Kadir Kılıç arkadaşımız delege oldu. Bizim için öncelik Beşiktaş'ın menfaatleridir. Gerisi teferruattır. Camiamız müsterih olsun. Haklarımızı korumak için geren neyse yapıyoruz, yapacağız."
Beşiktaş Arat, yaptığı açıklamada, kulübün menfaatlerini korumak adına önemli adımlar attıklarını belirtti. Arat, şunları söyledi:
"Cemil Kazancı Bey, Servet Yardımcı'nın ekibindeydi. Onu listemize koyarak dik duruşumuzu gösterdik. Servet Bey adaylıktan çekilince Cemil Bey delege listesinden çıkarmamız için rica etti. Cüneyt Bey seyahate çıkacaktı onun yerine Kadir Kılıç arkadaşımız delege oldu. Bizim için öncelik Beşiktaş'ın menfaatleridir. Gerisi teferruattır. Camiamız müsterih olsun. Haklarımızı korumak için geren neyse yapıyoruz, yapacağız."
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