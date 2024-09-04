Hakim Ziyech, Katar yolcusu!

Katar ekibi Al Arabi, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız basınında yer alan haberde Al Arabi ile Ziyech arasında anlaşmanın çok yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hakim Ziyech, Katar yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2024 17:19
Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech, kariyerine Katar'da devam edebilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar ekiplerinden Al Arabi, Ziyech ile ilgileniyor.

ANLAŞMA YAKIN İDDİASI

Ziyech'in Katar'dan başka takımlarla da görüştüğü ancak şu anda transferde önde olan takımın Al Arabi olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu öne sürüldü.

Al Arabi, kadrosunda İtalyan yıldız Marco Verratti'yi de bulunduruyor.

Galatasaray forması altında 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Faslı Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery