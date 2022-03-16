Hakemler Tahkim'e gitti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, salı günü Riva'da toplantıya çağırdığı hakemlerden sadece biri görüşmeye giderken, diğerlerinin avukatları aracılığı ile iç hukuk yoluna başvurduğu öğrenildi.



11 hakem, Tahkim'e sunduğu itiraz dilekçesinde, MHK'nin kendi talimatına aykırı hareket ettiğini iddia etti.



Talimat gereği, kadrodan çıkarılacak hakemlerin, mevcut kadronun en çok yüzde 20'si olacak şekilde belirlenmesi gerekiyor.



AİHM seçeneği



Söz konusu hakem ve gözlemciler Tahkim Kurulu'ndan istedikleri sonucu alamamaları durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme seçeneğini de değerlendirecek.





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