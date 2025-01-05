Hakan Şapçı: 'Mücadelemizle 3 puanı aldık'

Mücadeleyi değerlendiren Hakan Şapçı da maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.Şapçı, erken buldukları golle 3-0 öne geçmelerine rağmen maçta çok zorlandıkları bölümler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Maçın ikinci yarısını büyük bir baskı altında oynadık. Yediğimiz gollerin ardından oyunda kalmakta biraz sorun yaşamamıza rağmen oyuncularımızın direnci ve gösterdikleri mücadele sonucunda çok güzel bir galibiyet aldık. Galibiyet serimizi 3'e çıkardık, bu galibiyet hedefimizi yukarılara çıkarmak için önemliydi. Bundan sonraki maçlarda iç saha avantajımızın olduğunu görüyoruz. Maçları kazanıp daha iyi duruma gelmek istiyoruz. Manisa'da yeni bir oluşum var, camiamıza hayırlı olsun. Tüm Manisalıları bize destek vermeye davet ediyorum."