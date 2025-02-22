Hakan Keleş: "Kazansak daha iyi olacaktı"

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Kazansak daha iyi olacaktı'
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22 Şubat 2025 21:43

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise rakibi iyi analiz ettiklerini, maça kazanmak için çıktıklarını ancak 1 puan alabildiklerini söyledi. 

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini dile getiren Keleş, "Bugün maçın genelinde savunma kısmını iyi yaptık ama hücum kısmında biraz daha beceriksizlik. Oyunu 1-0 iken bitirebilirdik." ifadelerini kullandı. 

Karşılaşmaya çıkan ilk 11'deki 9 oyuncunun ara transfer döneminde takıma katıldığına dikkati çeken Keleş, "Çok yeni bir kadroyuz ve bu takımın uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyoruz. İlk 2 değişikliğimiz sakatlıktan olması oyunun genelinde bize biraz problemler yaşattı. Deplasmanda alınan 1 puan bizim için önemli. Bizim için her puan önemli ama kazanabilseydik daha iyi olacaktı. Bir umudumuz var, onu peşinden gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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