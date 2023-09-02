Güven Yalçın'a iki talip çıktı

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması da diyen Güven Yalçın'a, Gaziantep FK ve Kayserispor talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Güven Yalçın'a iki talip çıktı
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02 Eylül 2023 10:32
Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla İtalya Serie B'de şampiyonluk yaşayan Güven Yalçın'a Süper Lig ekipleri talip oldu.

Gaziantep FK ve transfer yasağını kaldırma çalışmaları yapan Kayserispor'un 24 yaşındaki forvetle ilgilendiği öğrenildi.

TEKLİFLERE SICAK BAKIYOR

Takımdan kiralık olarak ayrılmaya hazırlanan Güven, Süper Lig'den gelen tekliflere sıcak bakıyor. 2018'de geldiği Beşiktaş'ta 101 maçta 20 gol ve 7 asistle oynayan başarılı oyuncu, ardından Lecce ve Genoa formaları giydi.

Güven Yalçın'ın, Genoa ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla 25 resmi maça çıkan Güven Yalçın bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı. 

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