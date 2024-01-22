Güney Afrika, Namibya'yı 4 golle devirdi

Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında Güney Afrika, Namibya'yı 4-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Güney Afrika, Namibya'yı 4 golle devirdi
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22 Ocak 2024 01:07
Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında Güney Afrika ile Namibya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Güney Afrika 4-0 kazandı.

Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Percy Tau, 25 ve 40. dakikalarda Themba Zwane ve 75. dakikada Thapelo Maseko kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Güney Afrika puanını 3 yaparak Namibya ile puanını eşitledi. 

Grubun son maçında Güney Afrika, Tunus karşısında, Namibya'da Mali karşısında gruptan çıkmak adına mücadele edecek. 

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