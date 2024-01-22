Afrika Uluslar Kupası E Grubu ikinci maçında Güney Afrika ile Namibya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Güney Afrika 4-0 kazandı.
Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Percy Tau, 25 ve 40. dakikalarda Themba Zwane ve 75. dakikada Thapelo Maseko kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Güney Afrika puanını 3 yaparak Namibya ile puanını eşitledi.
Grubun son maçında Güney Afrika, Tunus karşısında, Namibya'da Mali karşısında gruptan çıkmak adına mücadele edecek.
Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada penaltıdan Percy Tau, 25 ve 40. dakikalarda Themba Zwane ve 75. dakikada Thapelo Maseko kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Güney Afrika puanını 3 yaparak Namibya ile puanını eşitledi.
Grubun son maçında Güney Afrika, Tunus karşısında, Namibya'da Mali karşısında gruptan çıkmak adına mücadele edecek.