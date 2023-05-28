Guerreiro'dan ayrılık kararı

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Raphael Guerreiro, kulübü Borussia Dortmund'dan ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guerreiro'dan ayrılık kararı
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28 Mayıs 2023 22:33
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 22:54
Borussia Dortmund forması giyen Raphael Guerreiro, kulübe veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, ''Sevgili Borussia Dortmund taraftarı, 7 muhteşem yılın ardından hepinize hüzünle veda etme zamanım geldi. Burada edindiğim tecrübeler, bana saha içinde çok şey öğretti ama aynı zamanda futbolda gerçekten neyi sevdiğimi öğrenmeme yardımcı oldu. Burada öğrenirken ve gelişirken hep kendim oldum ve bu 7 yıl boyunca taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım. Bazı fantastik oyuncularla oynama şansına sahip oldum. Bu harika stadyumda oynarken aldığım heyecana göre bu veda kesinlikle kariyerimin en zoru. Güvenin bana, bu kulüpte oynama duygusunu asla unutmayacağım. Teşekkür ederim!'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon Dortmund'da 36 maça çıkan Guerreiro, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcunun adı transferde Türkiye'den Galatasaray ile anılıyor.

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