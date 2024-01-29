Granada, Pellistri'yi kiralıyor!

La Liga ekibi Granada, Manchester United'ın Urugaylı oyuncusu Facundo Pellistri'yi kiralamak için İngiliz ekibiyle anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Granada, Pellistri'yi kiralıyor!
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29 Ocak 2024 17:55
La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Granada, Manchester United'dan sürpriz bir transfere hazırlanıyor. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Granada, Manchester United'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Facundo Pellistri'yi kiralamak için Manchester ile her konuda anlaşmaya vardı.

Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'ın da ayrılığa onay vermesi durumunda Uruguaylı oyuncunun imza için İspanya'ya gideceği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Manchester United formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Pellistri, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

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