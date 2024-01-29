Granada, Pellistri'yi kiralıyor!

La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren Granada, Manchester United'dan sürpriz bir transfere hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Granada, Manchester United'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Facundo Pellistri'yi kiralamak için Manchester ile her konuda anlaşmaya vardı.



Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'ın da ayrılığa onay vermesi durumunda Uruguaylı oyuncunun imza için İspanya'ya gideceği belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Manchester United formasıyla bu sezon 14 maça çıkan Pellistri, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.



