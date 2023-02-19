Göztepe takviyelere devam edecek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdürecek.



Ara dönemde Ngalina, Toure, Loue ve Hikmet'i kadrosura katan sarı-kırmızılılar eski futbolcusu sağ bek Kerim Alıcı ile prensipte anlaştı. Göztepe'de yönetimin teknik ekibin isteği doğrultusunda yerli oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ve iki takviye daha gerçekleştireceği ifade edildi.



Son olarak golcüsü Hüsamettin ile yollarını ayıran İzmir ekibinde yine bazı futbolcularla da vedalaşılacağı vurgulandı.