Göztepe takviyelere devam edecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe takviyelere devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2023 15:40
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdürecek.

Ara dönemde Ngalina, Toure, Loue ve Hikmet'i kadrosura katan sarı-kırmızılılar eski futbolcusu sağ bek Kerim Alıcı ile prensipte anlaştı. Göztepe'de yönetimin teknik ekibin isteği doğrultusunda yerli oyuncularla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ve iki takviye daha gerçekleştireceği ifade edildi.

Son olarak golcüsü Hüsamettin ile yollarını ayıran İzmir ekibinde yine bazı futbolcularla da vedalaşılacağı vurgulandı. 
 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ