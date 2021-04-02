Göztepe, Kayserispor maçına tek eksikle çıkacak

Göztepe, 32. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe, Kayserispor maçına tek eksikle çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2021 15:17
Süper Lig'de son 2 maçında puan alamayan Göztepe, 32. hafta mücadelesinde cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Burak Şeker görev yapacak.

Ligde yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son 2 müsabakada MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Göztepe, 39 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Obinna Nwobodo forma giyemeyecek.

Göztepe gibi son 2 maçında puan alamayan ve düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan Hes Kablo Kayserispor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Kayserispor'la Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya gelecek Göztepe, daha önceki 13 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Kayseri'de oynadığı 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.