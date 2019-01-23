Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında Göztepe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. İki Süper Lig ekibinin karşılaşmasında'umağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.Göztepe'ye farklı galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine Osman Çelik, 39. dakikada Serdar Gürler ve 65. dakikada Deniz Kadah kaydetti.Bu sonucun ardından Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Antalyaspor, kupaya veda etti.