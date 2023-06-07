Göztepe'de Traore kalıyor

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon Süper Lig hedefini tutturamayan Göztepe'de yeni sezon öncesi kalacak futbolcular netleşmeye başladı.



Özellikle yabancı oyuncularının bir çoğundan verim aramayan sarı-kırmızılılarda devre arasında transfer edilen orta saha oyuncusu Aliou Traore'nin takımda kalacağı ifade edildi.



İtalyan ekibi Frosinone'den gelen ve 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki Fransız futbolcu hakkında teknik ekibin olumlu rapor verdiği kaydedildi.



Oyuncunun gelişime açık olduğu görüşünde birleşen teknik ekibin, Traore'yi takımda tutacağı bildirildi.



Diğer yabancı futbolcular Mamah ve Ngalina'nın yanı sıra, satılmaması halinde Arsalangic'i de kadroda tutmayı planlayan kurmayların Palmer, Tijanic, Kvasina ve Mihojevic konusunda ise net bir karar vermediği bildirildi.



Göztepe ile ikinci yarıda 11 maça çıkan Traore 681 dakika süre aldı. Göztepe'de kiralık oyuncularla birlikte 30 Haziran tarihinde 13 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek.

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