Göztepe, Atakan Çankaya'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, MKE Ankaragücü'nden Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Atakan Rıdvan Çankaya'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığı, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Altay'da başlayan 23 yaşındaki ön libero, daha önce Osmanlıspor ve MKE Ankaragücü'nde mücadele etti. Atakan Rıdvan Çankaya, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı da giydi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Atakan Rıdvan Çankaya'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığı, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbola Altay'da başlayan 23 yaşındaki ön libero, daha önce Osmanlıspor ve MKE Ankaragücü'nde mücadele etti. Atakan Rıdvan Çankaya, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı da giydi.