Göztepe, Atakan Çankaya'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, satın alma opsiyonuyla Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Atakan Çankaya'yı transfer etti
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02 Ağustos 2021 19:34
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, MKE Ankaragücü'nden Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Atakan Rıdvan Çankaya'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığı, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Altay'da başlayan 23 yaşındaki ön libero, daha önce Osmanlıspor ve MKE Ankaragücü'nde mücadele etti. Atakan Rıdvan Çankaya, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı da giydi. 


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