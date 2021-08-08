Göztepe Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Göztepe, hazırlık maçında Altınordu'yu 2-0 mağlup etti

Abone Ol
Göztepe Altınordu'yu 2-0 mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2021 08:02
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 2-0 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda seyircili oynanan müsabakaya Göztepe, İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, David Tijanic, Cherif Ndiaye ve Adis Jahovic ilk 11'iyle başladı.

Altınordu ise Ali Emre Yanar, Şeref Özcan, Ali Dere, Yusuf Yalçın Arslan, Rahmi Salih Kaya, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yılmaz, Recep Aydın, Muzaffer Kocaer, Ahmet İlhan Özek ve Ahmet Dereli ilk 11'de şans buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, Cheriff Ndiaye'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede oyuna sonradan dahil olan Ege Özkayımoğlu ile 1 gol daha bula sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.