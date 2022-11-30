Göztepe-Altay maçı olaylarıyla ilgili tutuklama!

Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Oynanan olaylı maçta gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay



Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu.



Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmiş, çıkan olaylarla ilgili kaleci Özenç'i yaralayan şüphelinin de olduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.



Fişeklerin özel ambulans sürücüsü A.G. ile H.K. tarafından stada sokulduğu tespit edilmişti.



Savcılık köşe gönderini silah saydı



Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.



Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.





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